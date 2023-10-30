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Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 09:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ege, Akdeniz, Marmara ve Doğu'da sağanak yağışın etkili olacağını, sıcaklıkların 5 derece birden düşeceğini duyurdu.

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Prof Dr. Orhan Şen, tarih vererek sağanak yağış alacak bölgeleri uyardı. Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazartesi yağış yok. Yarın Salı İç Ege ve Akdeniz bölgesinde Çarşamba Doğu'da kuvvetli olmayan yağış geçişleri görülecek. Perşembe Ege ve Marmara'da bir günlük Kuvvetli yağış Akşam İç Anadolu'da Cuma Doğu'da yağış bir günlük olacak. Sıcaklık Perşembe düşecek cuma tekrar yükselecek

İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 25 derece. Perşembe günü 5 derece düşecek, Cumartesi 26 derece. Perşembe günü Öğlene doğru İstanbul da şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Aynı gün Kırklareli Tekirdağ Edirne Çanakkale'ye de dikkat edeceğiz.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
İstanbul: Parçalı bulutlu 25
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26
Bursa: Parçalı bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı bulutlu 22
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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