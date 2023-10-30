Kuvvetli yağış geliyor... Prof. Dr. Orhan Şen tarih verip uyardı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

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Prof Dr. Orhan Şen, tarih vererek sağanak yağış alacak bölgeleri uyardı. Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün Pazartesi yağış yok. Yarın Salı İç Ege ve Akdeniz bölgesinde Çarşamba Doğu'da kuvvetli olmayan yağış geçişleri görülecek. Perşembe Ege ve Marmara'da bir günlük Kuvvetli yağış Akşam İç Anadolu'da Cuma Doğu'da yağış bir günlük olacak. Sıcaklık Perşembe düşecek cuma tekrar yükselecek

İstanbul bugün parçalı bulutlu sıcaklık 25 derece. Perşembe günü 5 derece düşecek, Cumartesi 26 derece. Perşembe günü Öğlene doğru İstanbul da şiddetli yağışa dikkat edeceğiz. Aynı gün Kırklareli Tekirdağ Edirne Çanakkale'ye de dikkat edeceğiz.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülke genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, zamanla iç kesimlerde doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Bursa: Parçalı bulutlu 26

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28