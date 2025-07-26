Kuvvetli yağış geliyor! 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor: İşte serinleyecek iller

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Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor. 6 ilimiz sıcak havanın etkisinden çıkacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

6 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.