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Kuvvetli yağış geliyor! 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor: İşte serinleyecek iller

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#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Meteoroloji
Kuvvetli yağış geliyor 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor: İşte serinleyecek iller
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 17:31

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler 55 dereceyi gördü. Sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden serinleten haber geldi. 6 ilde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta devam etmesi bekleniyor. 6 ilimiz sıcak havanın etkisinden çıkacak. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

6 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün gök gürültülü sağanağın Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış geliyor 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor: İşte serinleyecek iller

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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#Hava Durumu#Yağış Uyarısı#Meteoroloji

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