Kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili olacak: Meteoroloji uyardÄ±! 3 ilde sarÄ± alarm | O bÃ¶lgelerde yaÅŸayanlar dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karken dikkat

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Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; TÃ¼rkiye'nin kuzey ve batÄ± kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara'nÄ±n kuzey ve batÄ±sÄ±, BatÄ± Karadeniz ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer bÃ¶lgelerin ise parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ã–te yandan Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ iÃ§in sarÄ± kodlu meteorolojik uyarÄ± verildi.

YapÄ±lan uyarÄ±larda, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evreleri ile Ã‡anakkale'nin batÄ± kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/mÂ²) olmasÄ± bekleniyor. MGM; ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸmesi ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

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Ä°STANBUL'DA DA YAÄžIÅž BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n son hava tahmin haritasÄ±na gÃ¶re, yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava Ä°stanbul baÅŸta olmak Ã¼zere Marmara BÃ¶lgesi ve BatÄ± Karadeniz genelinde etkisini gÃ¶steriyor.Â

Ä°stanbul genelinde gÃ¼n boyunca yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n etkili olacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Kentte hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸerken en yÃ¼ksek 19 derece, en dÃ¼ÅŸÃ¼k sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n ise 15 derece civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan haritaya gÃ¶re yaÄŸÄ±ÅŸ beklenen iller ve bÃ¶lgeler ÅŸu ÅŸekilde; Ä°stanbul, Edirne, KÄ±rklareli, TekirdaÄŸ, Ã‡anakkale, BalÄ±kesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya Ã§evreleri. BatÄ± Karadeniz BÃ¶lgesi'nde DÃ¼zce, Zonguldak ve BartÄ±n Ã§evrelerinde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ etkisini gÃ¶steriyor. Ege BÃ¶lgesi'nde ise Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda (Ä°zmir'in kuzey kesimleri ve Ã‡anakkale kÄ±yÄ± hatlarÄ±) yer yer yaÄŸÄ±ÅŸlar gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Â

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Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ä°Ã§ Ege, BatÄ± Akdeniz'in iÃ§ kesimleri, Ä°Ã§ Anadolu ve BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ kesimlerinde pus ve yer yer sis olayÄ± bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmezken, sÄ±caklÄ±klarÄ±n mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesi; rÃ¼zgarÄ±n ise genellikle gÃ¼neyli yÃ¶nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÃ–LGE BÃ–LGE HAVA DURUMU

MARMARA

ParÃ§alÄ± bulutlu, kuzey ve batÄ± kesimlerinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Edirne, KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evrelerinde yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bÃ¶lge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

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BURSA Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ±, zamanla Ã§ok bulutlu

Ã‡ANAKKALE Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n batÄ±sÄ±nda yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ä°STANBUL Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KIRKLARELÄ° Â°C, 19Â°C

ParÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EGE

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu, kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

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DENÄ°ZLÄ° Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°ZMÄ°R Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, kuzey ilÃ§eleri yerel saÄŸanak ve gÃ§k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MUÄžLA Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ANTALYA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BURDUR Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

HATAY Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

KONYA Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

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NEVÅžEHÄ°R Â°C, 20Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra bÃ¶lge genelinin saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

KASTAMONU Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SÄ°NOP Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, gece saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ZONGULDAK Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, akÅŸam saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Ä°Ã§ kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA Â°C, 24Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

RÄ°ZE Â°C, 22Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

SAMSUN Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

TRABZON Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

DOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. BatÄ± kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

KARS Â°C, 15Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

MALATYA Â°C, 21Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

VAN Â°C, 17Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

GAZÄ°ANTEP Â°C, 25Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

MARDÄ°N Â°C, 23Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

ÅžANLIURFA Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu