Kuvvetli yağış devam ediyor! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 ile sağanak geliyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2025 09:25

Hafta sonu başlayan sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Öte yandan Ankara ve İstanbul dahil 16 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİ 7 İL İÇİN SAAT VERDİ

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBULLULARA UYARI: HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta ortasına kadar aralıklı yerel yağış geçişlerin devam edeceğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada "Çarşamba itibarıyla havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin serin havasını bölgemize taşıyan poyraz nedeniyle, gün içerisinde 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıklar gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli. 33
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

