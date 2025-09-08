Kuvvetli yağış devam ediyor! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 16 ile sağanak geliyor

Haberin Devamı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında) bölge geneli ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas) ve Aksaray çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney kesimleri, Adana'nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş'ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde saat 16.00'ya, Aksaray çevresinde de saat 09.00'a kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzeyli, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBULLULARA UYARI: HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da hafta ortasına kadar aralıklı yerel yağış geçişlerin devam edeceğini açıkladı.

AKOM'dan yapılan açıklamada "Çarşamba itibarıyla havada parçalı ve az bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin serin havasını bölgemize taşıyan poyraz nedeniyle, gün içerisinde 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıklar gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek üşütmeye başlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli. 33

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35