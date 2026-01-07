Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Trakya'da öğle saatlerinden perşembe günü öğle saatlerine kadar Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 35 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada; kuvvetli rüzgâr, yer yer sağanak yağış ve bazı bölgelerde fırtına riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Sarı kodlu uyarı verilen iller ise; Afyonkarahisar, Artvin, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kars, Kütahya, Muğla, Rize, Tekirdağ, Tunceli, Van, Batman, Ardahan, Ağrı, Aydın, Bingöl, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muş, Siirt, Trabzon, Uşak, Bayburt, Şırnak, Iğdır

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, öğle saatlerinden sonra güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) olarak esmesinin beklendiği bildirildi.

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Trakya ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ! İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8 Ocak Perşembe tarihli tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Bu bölgelerde, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığında yarından itibaren sert düşüşler yaşanacak. İstanbul'da sıcaklıklar tekrardan 8-10 derece birden azalarak kış değerine gerileyecek beraberinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklenirken AKOM saat vererek uyardı. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Akşam saatlerinden (22.00) itibaren rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetleneceği, Perşembe sabah saatlerinden (8.00) itibaren fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenirken beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor"

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Tokat, Amasya, Çorum

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Hürriyet.com.tr'den İsmail Sarı'ya açıklamalardan bulunan Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, 12-17 Ocak arasında ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanabileceğini ve soğuk hava koşullarının etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Özdemir, “Beklenen kar yağışı mevsim normallerinin üzerinde ya da çok kuvvetli bir sistem şeklinde değil. Ancak buna rağmen İstanbul’un yeniden beyaz örtüyle buluşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 17°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ile kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu Antalya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 3°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KAYSERİ -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -7°C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -8°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN -7°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR -12°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu