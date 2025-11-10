Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu gece başlıyor | Yağış alarmı verildi! İşte sağanak beklenen iller

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sağanak yağışların yarın başlaması beklenirken perşembe günü yurdun genelini etkisi altına alması bekleniyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ 61 İLDE ETKİLİ OLACAK
Perşembe günü sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Bolu, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Amasya, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Elazığ, Malatya,
Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İSTANBULLULAR DİKKAT: BU GECE BAŞLIYOR
AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 derece mevsim normallerinin civarında gece saatlerinde ise 13 derece olması tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu
KARS °C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu
VAN °C, 16°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu