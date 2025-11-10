Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji duyurdu: Bu gece başlıyor | Yağış alarmı verildi! İşte sağanak beklenen iller

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle güney, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sağanak yağışların yarın başlaması beklenirken perşembe günü yurdun genelini etkisi altına alması bekleniyor. Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PERŞEMBE GÜNÜ 61 İLDE ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü sağanak yağış beklenen iller arasında; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Manisa, Uşak, Bolu, Isparta, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bartın, Karabük, Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Aksaray, Amasya, Sinop, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Elazığ, Malatya,

Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illerinde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT: BU GECE BAŞLIYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada "İstanbul’da bu gece saatleri itibarıyla aralıklı yerel sağanak yağış geçişlerinin başlaması öngörülmektedir. Yağışların cuma gününe kadar yerel olarak aralıklarla sürmesi beklenmektedir. Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 derece mevsim normallerinin civarında gece saatlerinde ise 13 derece olması tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir çevreleri ile Aydın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

KARS °C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu

VAN °C, 16°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu