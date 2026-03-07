Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor! Meteoroloji sarı alarm verdi: 6 il için kritik uyarı

Haberin Devamı

yurt genelinde hava sıcaklığı 4 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ve Şırnak illeri için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, Gaziantep ve Kilis hariç Güneydoğu Anadolu ile Mersin'in doğusu, Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Malatya çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Pazar günü ise yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı; diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Van, Hakkari, Şırnak, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklenirken, Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ riski ile kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

"YENİ SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yeni soğuk havanın etkili olacağını duyurarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerine kar yağışı geliyor. Soğuk havanın gelmesiyle birlikte kar yağışı etkili olacak. Hafta sonu Anadolu’ya doğru gidecek. Karadeniz’in iç kesimlerinde Doğu Anadolu’nun doğusunda ve kuzeyinde kar yağışları etkili olacak. Yağışlar az devam edecek. Batı bölge ve Ege bölgelerinde yağışlar kesildi. Önümüzdeki günlerde de yağış beklemiyoruz. Batı bölgelerinde yağışlar önümüzdeki günlerde az olacak. Sıcaklıklar Batı’da İstanbul’da 9 derece civarına inecek. Doğudaki sıcaklıklar 2 derece altına inecek hava sonu gelecek soğuk hava ile birlikte…"

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu