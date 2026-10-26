Kuvvetli sağanak uyarısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, bugün Marmara’nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’de yağışların etkili olacağını söyledi. Macit, yağışların özellikle İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya’nın batı kesimlerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasının beklendiğini kaydetti. Yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin beklendiğini belirten Macit, şu bilgileri verdi:

"Salı günü Marmara Bölgesi'nde Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekliyoruz. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz."

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Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da azalacağını belirten Macit, sıcaklıkların hafta boyunca batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Abdullah Macit, rüzgârın bugün Güney Ege kıyılarında güneyli yönlerden, yarın ise Marmara'nın kuzeyi ve güneybatısında kuzeyli, İç Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini kaydetti.

İSTANBUL’DA HAVA SOĞUYOR

İSTANBUL: Megakentte kuvvetli sağanak bekleniyor. Macit, “İstanbul’da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak” dedi.

ANKARA: Başkentte salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Hava sıcaklıkları azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşecek.

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İZMİR: Kentte özellikle güney ilçelerinde kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak, haftanın ilk üç günü etkisini sürdürecek.