Kuvvetli sağanak geliyor: Meteoroloji'den yağış, rüzgar ve buzlanma uyarısı! Ankara dahil 14 ilde kar alarmı! İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen iller

Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

GEREDE–KARABÜK YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapanan Gerede-Karabük kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesiminin saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle geçici olarak trafiğe kapanan D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük il sınırı arası kesimi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların ardından gece saat 04.30 itibarıyla ulaşıma açılmış, Anadolu Otoyolu'nun Gerede çıkışından Devlet Yolu'na bağlantı sağlanmıştır."

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR, BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan uyarıda ise şu ifadelere yer verildi; "Marmara Denizi'nde rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat yer yer 75 kilometre/saat hızında fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın 31 Aralık'ta günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Denizi'nde oluşacak fırtınanın karada da etkisini göstereceği tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları ve İDO'nun tarafından açıklamaya göre olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı.

İptal olan seferler ise şöyle: "Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05 seferi), Yenikapı-Yalova (09.45 seferi), Yalova-Yenikapı (09.45 seferi)".

AKOM SAAT VERDİ

AKOM'DAN yapılan açıklamada ise "Güne güneyli yönlerden (lodos) zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgarla birlikte parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle başlandı. Gün boyunca benzer hava koşullarının etkili olacağı tahmin edilirken, akşam saatlerinden itibaren (17.00) batı bölgelerimizden başlayarak aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor. Gün içinde 12 derece civarına kadar yükselmesi öngörülen hava sıcaklıklarının, akşam saatlerinde 5 derece seviyelerine kadar gerileyeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Aydın ve Muğla illeri için sarı kodlu uyarı verildi. Bilecik, Kütahya, Karabük, Bolu, Eskişehir, Uşak, Konya, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Artvin, Afyonkarahisar, Ardahan illerinde bugün kar yağışları bekleniyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan yeni haritaya göre çarşamba günü yurt genelinde kar yağışı yeniden etkisini artıracak.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve çevresindeki Yukarıçanlı yaylası kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Kar ve yağışların hafta sonu yurdu terk etmesi bekleniyor. Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize İllerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 30 Aralık Salı günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. İşte eğitime ara verilen iller;

Bolu, Batman, Siirt, Şırnak, Karabük, Diyarbakır, Mardin, Kastamonu, Elazığ, Van, Hakkari, Artvin, Düzce, Sinop, Muş, Tunceli, Rize, Şanlıurfa, Bitlis, Zonguldak, Sakarya, Bingöl, Çankırı illerinde okullar bugün kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Sinop Valiliği yapmış olduğu açıklamada "Türkeli ilçesinde tüm eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Ayancık ve Erfelek ilçelerinde ise yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretim durduruldu. Merkez ilçe ile Boyabat, Dikmen ve Gerze ilçelerinin bazı bölgelerinde de kısmi olarak taşımalı eğitime bir gün ara verildi." ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmurlu.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, Güney Ege kıyılarının gök gürültülü sağanak zamanla iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu , sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğusunda ve Mersin'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor..

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin (Sinop hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneyeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Tokat, Çorum, Artvin çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Ort Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -7°C

Çok bulutlu

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu

VAN °C, -4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu