Kuvvetli sağanak başlıyor! Meteoroloji tarih vererek il il uyardı: Yağış, kar ve fırtına geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte etkili olacak

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava yerini ılık bir havaya bırakıyor. Sıcaklıkların ortalama 5 derece artması öngörülürken bazı bölgelerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir ve Çankırı dışında), Batı Karadeniz (Bolu dışında), Doğu Anadolu'nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Ordu, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Tokat, Artvin, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiğini söyleyen Yavuz, Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Artvin çevreleriyle Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla yağışların görüleceğini bildirdi.

Yavuz, Doğu Anadolu'nun batısı Erzincan, Malatya, Tunceli ve Sivas çevrelerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri Tokat çevrelerinde ve Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışların beklendiğini ifade etti.

TARİH BELLİ OLDU: 25 İLDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazar günü yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini vurgulayan Yavuz, Kıyı Ege, Marmara'nın kuzeyi, Trakya ve İstanbul çevrelerinde hafif yağışların tahmin edildiğini belirtti.

Başkentte parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiğini vurgulayan Yavuz, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Bala ve Evren çevrelerinde hafif yağışların olacağını aktardı.

Pazartesi günü itibariyle İstanbul ve Ankara dahil 25 ilde sağanak yağışlar etkili olacak.

Pazartesi günü sağanak yağış beklenen iller; Kırklareli, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Uşak, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Ankara ve Konya

İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE SİS ETKİLİ OLUYOR

​​​​​​​İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Özellikle İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis etkisini gösterdi. Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Şişli ve Beşiktaş çevresinde bulunan yüksek binaların üst katları görünmez oldu.

Kentin batısında bulunan Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Sultangazi'de de sis etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ile Çekmeköy'de sis görüldü. Şile Otobanı ile D-100 kara yolunda sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

ANTALYA'DA TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Meteoroloji'nin 'Sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım alanları ve seralar su altında kaldı. Rögarların taştığı kentte, yollar göle dönerken çok sayıda araç da suda mahsur kaldı. Aksu ilçesinde dereler taştı, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü'nün sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya'nın şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan sağanak etkisini artırarak devam ediyor. Yağmur nedeniyle dün gece kentin ana arterlerinde yollar göle döndü, rögarlar taştı, sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde sokağa çıkan bazı vatandaşlar da otobüs duraklarına sığındı. Merkez ilçeler Konyaaltı ve Muratpaşa'da çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Aksu ilçesinde ise tarım alanları ve seralar sağanak sonrası oluşan selden zarar gördü ve bazı evleri de su bastı. Aksu'da ana arterlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ve personel servisleri, yolun ortasında kaldı. Bazı tarım arazilerinde de biriken taşkın su nedeniyle ağaçlar yarıya kadar suya gömüldü. Kardeş Kentler Caddesi’nde ise bir personel servisi biriken suyun içerisinde kaldı. Suyun biriktiği yerde ise kaldırımın çöktüğü görüldü.

MANAVGAT'TA TAHLİYE

Manavgat ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. İlçede dün başlayan sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Şelale Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın zemin katını su bastı, dairedeki eşyalar su altında kaldı. İlçede bazı sera, cadde ve sokaklarda da su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri tarafından ilçede su tahliye çalışmaları sürüyor.

KONYA YOLUNDA KAR

Antalya merkezinde yağmur etkisini sürdürürken, kentin yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunun bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bölgede kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri zincir takmaları konusunda uyarıyor.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde önceki akşam etkili olan yoğun yağışın ardından meydana gelen sel felaketi sonrası zarar gören seralar ve evler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde incelenerek hasar tespit çalışması yapıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, örtü altı üretimin yoğun yapıldığı Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde gerçekleştirdiği incelemelerde, çok sayıda seranın su altında kaldığı, üretimi yapılacak ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi.

190 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin son 24 saatlik yağış raporuna göre Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer, metrekareye 190 kilogram ile Antalya'nın Aksu ilçesi oldu. Aksu'nun ardından son 24 saatte Muratpaşa ilçesine 185,4 kilogram, Kepez'e 156,8 kilogram, Kemer'e 127,2 kilogram, Serik'e 110 kilogram, Manavgat'a 92,3 kilogram ve Döşemealtı'na 83,2 kilogram yağış düştü.

Antalya genelinde etkili olan yağışların gelecek hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir ve Çankırı dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yağmur, güney ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yağışlı

SİİRT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu