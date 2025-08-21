Kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahile vurdu! İstanbul'da görüldü: Adeta yeşile bürüdü

Haberin Devamı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar, Şile sahillerinde ilginç bir manzaraya yol açtı. Rüzgarın etkisiyle deniz içerisindeki yosunlar kıyıya vurdu.

Özellikle Uzunkum sahilinde yoğun şekilde biriken yosunlar, kumsalı adeta yeşile bürüdü.

Şile Uzunkum'da ekipler tarafından yapılan temizlik çalışmalarının ardından sahil eski görünümüne kavuştu.

"YOSUNLAR KIYIYA VURDU"

Cankurtaran Şefi Cevdet Tokdemir, "Rüzgârın şiddetli olması nedeniyle dalga boylarının artması sonucu, denizdeki kaya parçalarının üzerinde bulunan yosunlar kıyıya vurdu. Sahilde oluşan kirlilik, belediye ile birlikte yaptığımız çalışmalarla temizlendi. Sahillerimiz, tertemiz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaya devam ediyor" dedi.