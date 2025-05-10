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Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'den 23 kent için 'sarı alarm'

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#Meteoroloji#Rüzgar#Sağanak Yağış
Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden 23 kent için sarı alarm
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 08:37

Meteoroloji Genel Müdürlüğü mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde, zamanla ülkemiz genelinde azalarak yer yer mevsim normalleri altına düşeceğini açıklayarak 23 il için sarı kodlu alarm yayınladı. MGM İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde beklenen kuvvetli rüzgar ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde beklenen sağanak yağış için vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde, zamanla ülkemiz genelinde azalarak yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR: ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, rüzgarın; Marmara’da kuzey yönlerden, İç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), iç Anadolu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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MGM'nin uyarısında "10.05.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat), ve yağış anında yerel olarak kısa süreli fırtına (60-85 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLAR

Yağışların ise Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MGM Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini vurgulayarak bölgede yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden 23 kent için sarı alarm

23 KENT İÇİN SARI ALARM

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MGM'nin "sarı" alarm vererek uyardığı 23 il arasında Ankara, Antalya, Eskişehir, Konya, Kayseri, Niğde, Tokat, Kütahya, Edirne, Sivas, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale yer alıyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı Meteorolojiden 23 kent için sarı alarm



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EDİRNE VE KIRKLARELİ'NDE SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Edirne'de dün başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını beklerken, bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabaha karşı başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu süreceği tahmin ediliyor.

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#Meteoroloji#Rüzgar#Sağanak Yağış

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