Gündem Haberleri

Kuvvetli rüzgar geliyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Bu illerde sağanak yağış bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 09:19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahmininde Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı verdi. Birçok ilde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin'in doğusu, Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın kuzey ve doğusu ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yangın bölgesini tedirgin edecek uyarı geldi. Yangınların devam ettiği Edirne ve Çanakkale'de kuvvetli rüzgar uyarısı verildi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın ve fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 41
Adana: Az bulutlu ve açık 43
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu 30

#Hava Durumu#Meteoroloji Uyarısı#Sağanak Yağış

