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Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Kar#Artvin#Hava Durumu
Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:44

Artvin’de soğuk hava yeniden etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Borçka ilçesindeki Macahel Geçidi kar nedeniyle ulaşıma kapanınca mahsur kalan 3 Fransız turist için köy halkı harekete geçti.

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Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan 1900 rakımlı Camili bölgesine doğa turizmi amacıyla gelen turistler, karla kaplı Macahel Geçidi'nde mahsur kaldı.

Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı

Arazi araçlarıyla karlı yolda ilerleyerek turistlere ulaşan köy sakinleri, turistleri güvenli bir şekilde Borçka ilçesi merkezine ulaştırmayı başardı. Yeşil doğayı görmek için bölgeye geldiklerini belirten turistler, "Bir hafta içinde dört mevsimi yaşadık" dediler.

Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı

33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

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Camili bölgesinde kar kalınlığının yaklaşık 80 santimetreye ulaştığı, 6 köyü kapsayan vadide ise yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Artvin genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 33 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı

Kuvvetli kar yağışıyla yol kapandı, turistler mahsur kaldı

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#Kar#Artvin#Hava Durumu

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