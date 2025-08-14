×
Gündem Haberleri

Kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış
Kuvvetli fırtına geliyor Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2025 09:37

Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ardından poyrazla serinledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmininde fırtına alarmı vererek uyarıda bulundu. Öte yandan 6 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kuvvetli fırtına uyarısı verirken sağanak yağış beklenen illeri de duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAK HAVA GERİ DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklıkların artacağı belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada “İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrar yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli fırtına geliyor Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor

6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

16 Ağustos Cumartesi günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli fırtına geliyor Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için fırtına uyarısı yaptı.

Kuvvetli fırtına geliyor Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 42
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

