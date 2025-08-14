Kuvvetli fırtına geliyor! Meteoroloji 11 il için alarm verdi | 6 ilde sağanak bekleniyor

Haberin Devamı

Hava sıcaklığının Güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kuvvetli fırtına uyarısı verirken sağanak yağış beklenen illeri de duyurdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAK HAVA GERİ DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yapmış olduğu açıklamada önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklıkların artacağı belirtildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada “İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlı havaların ardından, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin tekrar yaşanması bekleniyor. Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) esmesi beklenen rüzgâr, sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellese de, hava sıcaklıklarının gün içerisinde 30-32°C aralığına çıkacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı



6 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

16 Ağustos Cumartesi günü ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova için fırtına uyarısı yaptı.

Haberin Devamı

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 42

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42