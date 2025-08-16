Kuvvetli fırtına devam ediyor! Meteoroloji 13 kentte alarm verdi | Gök gürültülü sağanak geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa illeri için sarı kodlu fırtına uyarı verdi. Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yağışların sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, "Pazar günü Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz. Onun dışında yurdun büyük bölümünde hafta sonu için yağış beklentimiz yok." dedi.

Marmara ve Kuzey Ege'deki kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına şekilde esmeyi sürdüreceğini anlatan Çelik, pazar günü rüzgarın etkisini kaybedeceğini söyledi.

İSTANBULLULAR SERİNLEYECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkili olan fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğini önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

AKOM'un sosyal medyadan yapmış olduğu açıklama;

"İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba gününden beri etkili olan Poyraz fırtınasının (30-70 km/sa), bugün de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği öngörülmektedir. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren (17.00) kuvvetini azaltması ve bölge genelinde gücünü kaybetmesi beklenmektedir. İstanbul’da önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının gün içerisinde 28-31 derece aralığında seyredeceği, gece saatlerinde ise 20-23 derece civarına gerileyerek serin günler yaşanacağı tahmin edilmektedir."

