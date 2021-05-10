Küvözde Anneler Günü buluşması

Malatya’da yaşayan Rabia-Abdullah Çakmak çiftinin ikiz kızları Nazlı ile Aslı, prematüre dünyaya geldi. Doğumdan bir süre sonra babanın testi pozitif çıktı, ardından anne ve ikiz bebeklerin de koronavirüs pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine henüz 40 günlük olan Nazlı ile Aslı, tedavilerinin daha iyi yapılabilmesi amacıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’ne kaldırıldı. İkizlerin tedavisine hastanede, anne ve babasının ise evde devam edilirken, ailenin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Aslı Melekoğlu ve serviste görevli hemşire İclal Berber, anne Rabia Çakmak’a sürpriz Anneler Günü kutlaması yaptı.

Anneyi görüntülü arayan Melekoğlu ve İclal, ikizler Nazlı ile Aslı’yı annelerine gösterip sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Bebeklerini görünce gözyaşlarını tutamayan anne Rabia Çakmak, “Ben daha iyiyim sadece çocuklarımı çok özledim. Daha çok küçükler çünkü. İlginiz ve alakanızdan dolayı herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Doktor Aslı Melekoğlu da “İkizler geldikleri güne göre daha iyi durumda. Anne ile bebeklerin bir arada olması bizim için çok önemli. Her ne kadar pandemide bir arada tutamasak da görüntülü görüşmeyle, ses kaydını dinletmekle bebekler sakinleşebiliyor. Ben de bir anneyim. Sabah çocuklarımla kucaklaştım ve buradaki anneler aklıma geldi. Hemen hastaneye gelerek ikizleri de anneleriyle buluşturduk” dedi.

BEBEKLERE ANNELİK YAPIYORUZ

Hemşire İclal Belgen’in 28 yıllık meslek hayatının 25 yılı yeni doğan bölümünde geçmiş. Salgın nedeniyle yoğun bir dönem yaşadıklarını kaydeden Belgen, “Evdeki çocuklarımdan daha çok hastanedeki bebeklere annelik yaparak günümüzü geçiriyoruz. Bu Anneler Günü’nde de burada olmak üzücü ama ben ve hemşire arkadaşlarımız özveriyle çalışarak buradaki bebeklere annelik yapıyoruz” diye konuştu.

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