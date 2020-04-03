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Haber Giriş: 03.04.2020 - 17:00,Son Güncelleme:/

Kuveyt'te çalışan Türk işçiler Türkiye'ye getirildi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü nedeniyle Kuveyt’te çalışan 343 Türk işçi Türkiye'ye getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı’nda sağlık taramasından geçirilen işçiler Giresun ve Trabzon’a gönderildi.

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  • Kuveytte çalışan Türk işçiler Türkiyeye getirildi
  • Kuveytte çalışan Türk işçiler Türkiyeye getirildi
  • Kuveytte çalışan Türk işçiler Türkiyeye getirildi
  • Kuveytte çalışan Türk işçiler Türkiyeye getirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda insanın ölümüne neden olan Corona Virüsü nedeniyle yurt dışındaki Türk işçiler ülkeye dönmeye devam ediyor.

Kuveyt’te çalışan ve çoğunluğu Ordu, Giresun ve çevre illerden olan işçiler, Türk Hava Yolları’na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi.

İşçiler, uçaktan inmeden önce ateş taramasından geçirilerek sağlık kontrolleri yapıldı, çantaları ve elbiseleri dezenfekte edildi. Daha sonra kontrollü olarak otobüslere bindirilen 343 işçi, Giresun ve Trabzon’da kendileri için hazırlanan karantina yurduna gönderildi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde 301 Türk işçi daha Kuveyt’ten Türkiye’ye getirilmişti, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapan işçiler Giresun’da kendileri için özel olarak hazırlanan karantina yurduna gönderilmişti.

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