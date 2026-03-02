×
Kuveyt'te ABD’ye ait 3 F-15 düşürülmüştü! Pilot böyle bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ABD-İran Çatışması#Kuveyt#İran
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 22:06

ABD-İsrail ve İran çatışmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD’ye ait 3 adet F-15 savaş uçağı Kuveyt semalarında düşürüldü. F-15 savaş uçağının pilotlarından biri kendini fırlattıktan sonra Kuveytliler tarafından bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

ABD-İsrail ortalığında İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme yoluna gitti. Bölge ülkelerine sıçrayan saldırılarda birçok ülkeye de saldırı gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düştü.

Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.

ABD ordusu "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt’in dost ateşiyle vurularak düştü." açıklamasında bulunurken, pilotun Kuveytliler tarafından bulunduğu anlar kameralara böyle yansıdı. 

