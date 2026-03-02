Kuveyt'te ABD’ye ait 3 F-15 düşürülmüştü! Pilot böyle bulundu

Güncelleme Tarihi:
ABD-İsrail ortalığında İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme yoluna gitti. Bölge ülkelerine sıçrayan saldırılarda birçok ülkeye de saldırı gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 3 savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düştü.
Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.
ABD ordusu "3 adet F-15E savaş uçağımız Kuveyt’in dost ateşiyle vurularak düştü." açıklamasında bulunurken, pilotun Kuveytliler tarafından bulunduğu anlar kameralara böyle yansıdı.