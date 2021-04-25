Kuveyt Türk saat kaçta açılıyor, öğle arası saat kaç? İşte Kuveyt Türk açılış kapanış saatleri

Kuveyt Türk ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Kuveyt Türk hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? Kuveyt Türk 08:30-12:30 / 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Fakat Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri farklılık gösterebilir. İşte detaylar…

Kuveyt Türk çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve 12.30’a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren banka daha sonra öğlen 13.30’da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonları ise hizmet vermemektedir.

Ancak çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

Kuveyt Türk merkez binası, Büyükdere Cad. No: 129/1 34394 Esentepe / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Kuveyt Türk merkez şubesine 0212 354 11 11 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 354 12 12 faks numarasıyla erişebilirsiniz.

KUVEYT TÜRK TARİHİ

Kuveyt Türk Katılım Bankası 1989 yılında Özel Finans Kurumu statüsünde kurulmuştur. Özel Finans Kurumları'nın faaliyetleri, 1999 yılında Bankacılık Kanunu kapsamına girinceye kadar geçen süreçte bir yanda Bakanlar Kurulu Kararı, diğer yanda Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı'nın tebliğleri ile yürütülmüştür.

Seçkin ürün ve hizmet kompozisyonu çok sayıda finansal ürün ve hizmeti etkin bir biçimde müşterileriyle buluşturan Kuveyt Türk, ekonomiye katkı sağlamakta ve sektöründeki öncü konumunu sürdürmektedir.

Kuveyt Türk’ün temelleri, Kuveyt merkezli Kuwait Finance House’un 1989 yılında Türkiye pazarına girmesiyle atılmıştır. 1999 yılından itibaren diğer özel finans kurumlarıyla beraber 4389 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olarak hizmet vermeye başlamış, 2006 yılında ise halen kullanmakta olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk) adını almıştır.

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