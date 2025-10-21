Kuveyt, Katar ve Umman… Körfez temasları

Haberin Devamı

Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişareler yapacak. Ziyaretlerde yeni anlaşmalar imzalanacak.

İŞBİRLİKLERİ DERİNLEŞTİRİLECEK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır” açıklamasını yaptı.

GAZZE’DE KALICI ATEŞKES MASADA

Görüşmelerde Gazze’ye ayrı bir parantez açılacak. Gazze’de kalıcı ateşkes ve insani yardımların artırılması ele alınacak. Gazze’nin yeniden imarı, yaklaşan kış sebebiyle barınma ihtiyacının acilen giderilmesi, gıdaya ulaşım sorunu gibi meseleler masaya yatırılacak. Erdoğan’ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt olacak. Erdoğan burada Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir El-Sabah ile bir araya gelecek. Kuveyt temaslarının ardından Katar’a geçecek olan Erdoğan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşecek. Körfez turunun son durağı ise Umman olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya gelecek.