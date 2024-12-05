‘Kuvayi Milliye’ romanında tartışılan o çizimler

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Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı, bir okuyucunun şikâyeti üzerine Halk Kütüphaneleri’ne “Ekte kitap kapakları bulunan, yazarı Nazım Hikmet’e ait ‘KuvayiMilliye’ ve Alberto Manguel’e ait ‘Ulises’in Dönüşü’ başlıklı kitaplarda uygunsuz içerik tespit edilmiş olup, Koha Kütüphane Otomasyon Sisteminde materyal düzenleme kısmından Ödünç Verilemez - Diğer ve OPAC’ta görünmesin yapılarak, kullanıcılar tarafından görülmesi engellenmiştir. Söz konusu kitapların bulunduğu tüm halk kütüphanelerinde okuyucu hizmetlerinden çekilmesi gerekmektedir” talimatını gönderdi. Tartışma konusu olan çizgi romanın bazı sayfaları şöyle:

- Çıplak kadın ve erkek çizimlerinin yer aldığı eserde, köy halkı önünde dans eden dansöz kadının bulunduğu sayfada “Ve ağıllarda ışıltısında yere saplı bıçakların, oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız” deniliyor.

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- Büyük bir el üzerinde çıplak anne, baba ve çocuk figürünün yer aldığı sayfada ise “Mevsim yazdır, 919’dur ve teşrinlerinde geçen yılın dört düvele teslim ettiler bizi. Gözü kanlı dört düvele. Anadan doğma çırılçıplak ve kurumuştu ve kan içindeydi memelerimiz” sözleri var.

- Bir sayfada çıplak bir kadın figürü İstanbul şehri boyunca uzanıyor.

- Paralardan oluşan bir yorganın içindeki çıplak kadın figüründe de “Ve şekerin sahibi kapladı Miloviç’in yorganına 1000 liralıkları. Miloviç de beyaz at gibi bir karı. Bir de sakalı Halife’nin, bir de Vilhem’in bıyıkları” deniliyor.

NAZIM’IN ESERİ ERİŞİME AÇIK

-Tartışmaların ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) özetle şu açıklamayı yapmıştı: “Bahse konu eser Nazım Hikmet Ran’ın ‘Kuvayi Milliye’ adlı eseri değil; Nazım Hikmet’in ‘Kuvayi Milliye Destanı’ şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonudur. Nazım Hikmet’in şiirlerinin yer aldığı ‘Kuvayi Milliye’ veya ‘Kuvayi Milliye Destanı’ başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet’e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır.”