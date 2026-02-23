‘Kutup’ta arayış

×
HABERLERGündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2026 07:00

Antarktika’nın aşırı soğuk ve kurak koşulları yaşam için zorlu bir ortam oluştursa da bu bölgede yürütülen bilimsel çalışmalar hem yeni antiviral ilaç adaylarının geliştirilmesi hem de sürdürülebilir tarım için biyogübre çözümlerinin araştırılması açısından önemli veriler sunuyor.

Türkiye’nin 10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’nde kutup ekosistemine özgü makroalg ve bitki türleri üzerinde yürütülen çalışmada doğal bileşiklerin viral proteazlara karşı etkisi inceleniyor ve araştırmacılar bu bileşiklerin yeni ve etkili antiviral ilaç adaylarının geliştirilmesine katkı sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor. Ekstrem koşullarda yaşamını sürdüren türlerin güçlü biyolojik özellikler barındırabileceği belirtiliyor.

SAĞLIK VE TARIM

Öte yandan, Antarktika toprak ekosisteminde yaşayan mikroorganizmalar da ayrı bir araştırmanın konusu. Aşırı soğuk ve kurak şartlara uyum sağlamış bu mikroorganizmaların topluluk yapısı incelenerek gelecekte biyogübre olarak kullanım olanakları değerlendiriliyor. Biliminsanları, Antarktika’da sefer kapsamında yürütülen çalışmaların yalnızca kutup ekosistemlerini anlamaya yönelik olmadığını, aynı zamanda insanlığın karşı karşıya olduğu sağlık ve sürdürülebilir tarım sorunlarına çözüm arayışının da bir parçası olduğunu ifade ediyor. 

