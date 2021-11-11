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'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesine Şili'den anlamlı destek

#Emine Erdoğan#Şili#Rodrigo E. Arcos
Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesine Şiliden anlamlı destek

Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo E. Arcos ve eşi Margarita Suarez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede, Büyükelçi Arcos'un, Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesini çok anlamlı bulduklarını belirttiği, destek vermek için proje kapsamında açılacak kütüphanelere konulmak üzere Nobel Edebiyat Ödüllü Şilili kadın şair Gabriela Mistral'ın kitaplarını hediye ettiği bildirildi. Emine Erdoğan'ın da büyük bir şair olan ve aynı zamanda eğitimci olan Gabriella'nın şiir kitabının proje için çok anlamlı bir destek olduğunu ileterek teşekkür ettiği öğrenildi.

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Devlet Konukevi'nde gerçekleşen ziyarette, Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılması, halihazırdaki kütüphanelerin içeriklerinin zenginleştirilmesi amaçlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ele alındı.

Büyükelçi Arcos ve Margarita Suarez'in, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesini çok anlamlı bulduklarını dile getirdiği görüşmede, projeye destek vermek amacıyla kütüphanelere konulmak üzere Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, Şilili kadın şair Gabriela Mistral'ın kitaplarını hediye ettiği öğrenildi.

Kitapların bu proje kapsamında Türkçeye çevrilerek kütüphanelere gönderileceği kaydedildi.

Emine Erdoğan'ın da büyük bir şair olan ve aynı zamanda eğitimci olan Gabriella'nın şiir kitabının proje için çok anlamlı bir destek olduğunu ileterek, teşekkür ettiği bildirildi.

Ziyarette ayrıca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinden ve içerisindeki eserlerden de çok etkilendiğini dile getiren Büyükelçi Arcos'un, Şili'de bu anlamda iş birliği yapılması için çalışma yürüteceklerini bildirdiği de öğrenildi.

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Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesine Şiliden anlamlı destek

GABRİELA MİSTRAL KİMDİR?

Şilili şair, diplomat, eğitimci ve hümanist Gabriela Mistral, 1945 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alarak, bu ödüle layık görülen ilk Latin Amerikalı şair oldu.

Küçük yaşlardan itibaren yaşamını öğretmeye ve çocukların gelişimine adayan Mistral, 15 yaşında bir okulda yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başladı, 1910 yılında Santiago'ya gelerek, öğretmenlik yapması için gerekli olan eğitimini tamamlayarak, ülkenin farklı şehirlerinde öğretmenlik yaptı.

Öğretmenlik mesleğini icra ettiği dönemde şiirlerini yazmaya devam eden Mistral, 1945 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görüldü. Uzun süre pankreas kanseriyle mücadele eden Gabriela Mistral, 10 Ocak 1957 yılında tedavi gördüğü New York'ta hayatını kaybetti.

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#Emine Erdoğan#Şili#Rodrigo E. Arcos

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