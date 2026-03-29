Kütüphanelerin gözdesi belirlendi… Çalıkuşu zirvede

TÜRK Kütüphaneciler Derneği (TKD), 30 Mart–5 Nisan tarihleri arasında 62’nci kez Kütüphaneler Haftası’nı kutlayacak. Açılışı yarın saat 14.00’da Ankara Goethe Enstitüsü’nde gerçekleşecek haftanın sloganı ise ‘Bir Damla Bilgi, Bir Damla Gelecek’ olarak belirlendi. TKD hafta kapsamında, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılına ait 1300’den fazla halk kütüphanesine ait istatistiki verilerini derledi. Yetişkin kitapları kategorisinde, 2025 yılında kütüphanelerden en çok ödünç alınan kitapların zirvesine Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanının yer aldığı görüldü. Çalıkuşu, 9 bin 155 kez ödünç alındı.

LİSTEYİ SERENAD DELDİ

Ağırlıklı olarak edebiyat tarihinin klasik eserlerinin tercih edildiği ödünç alınanlar listesini, sanatçı Zülfü Livaneli’nin delmeyi başardığı görüldü. Livaneli’nin Serenad adlı kitabı, 5 bin 95 kez ödünç alınarak yedinci sıraya yerleşti. Roman, II. Dünya Savaşı sırasında batırılan bir mülteci gemisinin hikâyesine dayanıyor. Yaklaşık 800 Yahudi mültecinin kendilerini Filistin’e taşıyan geminin Türkiye kıyılarında torpidolanması sonucu hayatını kaybettiği 1942 Struma felaketinden esinlenilerek, dokunaklı bir aşk hikâyesi ve krizdeki farklı insan ilişkileri anlatılıyor.

İŞTE İLK 20 KİTAP

- Çalıkuşu (Reşat Nuri Gültekin)

- Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali)

- Suç ve Ceza (Fyodor Dostoyevski)

- Şeker Portakalı (Jose Mauro Vasconcelos)

- Körlük (Jose Saramago)

- Kuyucaklı Yusuf (Sabahattin Ali)

- Serenad (Zülfü Livaneli)

- Martin Eden (Jack London)

- Fareler ve İnsanlar (John Steinbeck)

- Simyacı (Paulo Coelho)

- İnce Memed 1 (Yaşar Kemal)

- Hayvan Çiftliği (George Orwell)

- Beyaz Gemi (Cengiz Aytmatov)

- Beyaz Geceler (Dostoyevski)

- İçimizdeki Şeytan (Sabahattin Ali)

- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Peyami Safa)

- Gece Yarısı Kütüphanesi (Nick Shadow)

- İki Şehrin Hikâyesi (Charles Dickens)

- Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (Victor Hugo)

- Yaban (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

EN ÇOK ÖĞRENCİLER KULLANIYOR

TKD Genel Başkanı Ali Fuat Kartal, Hürriyet’e şunları söyledi: “Halk Kütüphanelerinde en çok ödünç alınanlar listesine baktığımızda birinci sırada Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu kitabı var. Bu eser okullarda ödev olarak okutulduğu için her zaman en çok ödünç alınanlar arasında oluyor. Aslında bu da Türkiye’de halk kütüphanelerini eğitim sistemimizden kaynaklı en çok kullanan öğrenciler olduğu tespitimizin de bir anlamda teyiti oluyor. Listeye baktığımızda halkımız genellikle klasik eser diye adlandırdığımız kitapları okuyor.”

ÇOCUKLARIN TERCİHİ SAFTİRİK GREG’İN GÜNLÜĞÜ

Hafta kapsamında çocuk kategorisinde de en çok ödünç alınan kitaplar belirlendi. Jeff Kinney’in Saftirik Greg’in Günlüğü kitabı en çok tercih edilen eser oldu. Yazar Şermin Yaşar, dört eseriyle listeye girerek dikkat çekti. Saftirik Greg’in Günlüğü’nü sırasıyla şu eserler takip etti: Levent (Mustafa Orakçı), Küçük Prens (Antoine de Saint-Exupéry), Pinokyo (Carlo Collodi), Dedemin Bakkalı (Şermin Yaşar), Abartma Tozu (Şermin Yaşar), Ella ve Owen (Kent Jaden), Heidi (Johanna Spyri), Çizgili Pijamalı Çocuk (John Boyne), Oh Ne Ala Memeket (Şermin Yaşar), Canavar Peşinde (Adam Blade), Şirin (Birsen Ekim Özen), Kırmızı Başlıklı Kız (Grimm Kardeşler), Define Adası (R.L. Stevenson), Çocuk Kalbi (Edmonde de Amicis), Postayla Gelen Deniz Kabuğu (Behiç Ak), Don Kişot (Cervantes), Limon ile Zeytin (Salih Memecan), Küçük Kara Balık (Samet Behrengi), Babannem Geri Döndü (Şermin Yaşar).

İSTANBUL’UN ARŞİVİ

İstanbul tarihi ve kültürüne dair değerli hatıralarla dolu ‘Revnakoğlu’nun İstanbul’u: Suriçi’nden Boğaziçi’ne’ adlı 8 ciltlik eser okurlarıyla buluştu. Cemalettin Server Revnakoğlu’nun araştırmaları ve notlarının yeraldığı devasa arşivinden oluşan eseri, Prof. Dr. Mustafa Koç yayına hazırladı. Ketebe Yayınları’ndan çıkan çalışma, İstanbul’un kaybolmaya yüz tutmuş sosyal ve kültürel dokusunu yeniden görünür kılmaya yardımcı oluyor. Eserde ayrıca Yahya Kemal’den Elmalılı Hamdi Yazır’a, Necmeddin Okyay’dan Neyzen Tevfik’e kadar pek çok önemli isimle ilgili Revnakoğlu’nun şahsi hatıraları da var.

