Kütüphane tavanı 9 ayda 3 defa döküldü... YTÜ: Müteahhit firmaya dava açtık

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İnşasına 2021 yılında başlanan ve 2024 Şubat’ta müteahhit firmanın 1 yıl içinde binadaki eksikleri gidermesi şartıyla ‘geçici kabul’ ile açılan kütüphanede pek çok eksiğin olduğu iddia edildi.

BİNAYI SU BASMIŞTI

Mazgalların yetersiz olması nedeniyle daha önce su bastığı, kitap asansörünün tamamlanıp kullanıma açılmadığı öne sürülen bina ile ilgili üniversite yönetimi ve müteahhit firma arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşındığı öğrenildi. YTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sezgin Çelik bina inşaatında sorunlar olduğunu ve kütüphanenin olması gerekenden erken kullanıma açıldığını iddia ederek, “Binada anormal eksiklikler var. Normalde tavanlar için özel kimyasal bir yapıştırıcı madde kullanılması lazım. Duvara sürdükleri sıvayı tavana da vurmuşlar. Kütüphane dökülüyor. 3-4 hafta sonra final sınavları başlayacak. Öğrenciler mecburen altında çalışıyor. Ben de çocukların güvenliği için gidip baret dağıttım. Sıva dökülen yerler boyanarak kapatılmış” dedi.

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Üniversite yönetimi Hürriyet’e yaptığı açıklamada müteahhit firmaya eksiklerin giderilmesi için tespit davası açıldığını, bilirkişi beklendiğini ve kütüphanede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.