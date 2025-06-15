Kütüphane sayısı 1301’e ulaştı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halk kütüphaneleri geleneksel yapısından çıkarılıp bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürülüyor. Kütüphanelere ilişkin yalnızca mekânsal büyüme değil, içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar atıldı. 2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1.5 milyonu aşkın kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphanelerimizi sadece kitapların değil, bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik” dedi.