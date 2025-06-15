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Kütüphane sayısı 1301’e ulaştı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kütüphane#Mehmet Nuri Ersoy
Kütüphane sayısı 1301’e ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye genelinde 2018 yılında 1162 olan kütüphane sayısının 2025 itibarıyla 1301’e ulaştığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, halk kütüphaneleri geleneksel yapısından çıkarılıp bilgi, öğrenme, üretim ve sosyal etkileşim merkezlerine dönüştürülüyor. Kütüphanelere ilişkin yalnızca mekânsal büyüme değil, içerik ve hizmet çeşitliliği açısından da önemli adımlar atıldı. 2024 yılında 29 binden fazla etkinlik düzenlenirken, bu etkinliklere 1.5 milyonu aşkın kişi katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kitapla büyüyen nesiller için durmadan çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphanelerimizi sadece kitapların değil, bilginin, öğrenmenin, buluşmanın ve gelişmenin merkezleri haline getirmek için yoğun bir çaba sarf ettik” dedi.

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Kütüphane#Mehmet Nuri Ersoy

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