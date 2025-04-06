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Kütüphane festivali kitapla teknoloji buluştu

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Uluslararası Kütüphane Ve Teknoloji Festivali#Yapay Zeka
Kütüphane festivali kitapla teknoloji buluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ‘Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali’ teknolojiyi kütüphaneyle buluşturdu. Yapay zekâ ile yön gösteren bir robotun misafirleri karşıladığı festival, bugün sona eriyor.

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KÜTÜPHANELERİN dijital dönüşümdeki rolü, yenilikçi hizmet modelleri ve teknolojik gelişmeleri konu alan festival, 61’inci Kütüphane Haftası kapsamında düzenleniyor. Bu yıl ikinci kez açılan festivale İstanbul’daki Rami Kütüphanesi ev sahipliği yapıyor. Açılışa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, kütüphanelerin herkesin hayatında olan ve giderek de artan önemli mekânlar olduğunu söyledi. Gül, “Her alanda değişen gelişmelerin kütüphanecilik anlamında da değişmemesi imkânsız. Bu teknolojinin takip edilmesi lazım. Biraz önce gelirken gördük. Bizi karşılayan yapay zekâ ile yön gösterici bir robot var. 10 sene sonra çok farklı gelişmeleri takip edeceğiz. Evlerimizin en kıymetli odaları kütüphanelerimiz olacak” dedi.

Kütüphane festivali kitapla teknoloji buluştu
Vali Davut Gül’ü açılışta yapay zekâyla yön gösteren robot karşıladı.

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30 BİN KATILIMCI

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu da festivalin açılışına katıldı. Festivalin temel amacının teknolojinin kütüphane hizmetleri alanında kullanımıyla ilgili yeni fikir ve projelerin ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu belirten Beyoğlu, şu açıklamayı yaptı: “Ana temamız üreten kütüphaneler. ‘Kütüphanelerimiz ülkemizdeki sosyal kültürel kalkınmaya, bilimsel gelişmeye hatta ekonomik gelişme ve kalkınmaya nasıl araçlarla katkıda bulunabilir?’ diyerek festival boyunca bununla ilgili fikirleri, projeleri, ürünleri konuşuyor ve tartışıyor olacağız. Avrupa’dan ve Amerika’dan çok üst düzey kütüphane yöneticileri buraya gelecekler. Geçen sene 20 binin üzerinde katılımcımız olmuştu. Bu sene hedefimiz bunu en az 30 bine çıkarmak.” Festival bugün sona eriyor.  

Kütüphane festivali kitapla teknoloji buluştu

Kütüphane festivali kitapla teknoloji buluştu

 

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı#Uluslararası Kütüphane Ve Teknoloji Festivali#Yapay Zeka

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