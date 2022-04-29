Kutudaki sürpriz

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İzmir Buca Süleyman Bilgen İlkokulu’nda görevli 13 yıllık öğretmen Hulusi Çakır’ın kendine has öğretim teknikleri var. Mesela ünlü harfleri öğrencilerinin giysilerinin üzerine tutturup, onlardan ünlüler gibi poz vermelerini istiyor. Bu eğlenceli deneyim sayesinde öğrenciler harfleri kolayca öğreniyor. Çakır sınıfa getirdiği kutuyla da sosyal medyada gündem oldu. Alkış aldığı kadar eleştirildi de... Hulusi Öğretmen, sürpriz kutuyla ne yapmak istediğini şu sözlerle anlattı:

AYNA AYNA SÖYLE BANA

“Öğrencilerime bir 23 Nisan hediyesi vermek istedim. Daha önce gördüğüm bir videodan esinlenerek sınıfa elimde karton kutuyla girdim ve içinde en sevdiğim öğrencimin fotoğrafının olduğunu söyledim. Herkesin sırayla gelip bakmasını ve bunun aramızda bir sır olarak kalması gerektiğini ekleyerek onları daha fazla meraklandırmaya çalıştım. Kutunun içindeki aynada kendisini gören her öğrencim çok şaşırdı ve mutlu oldu. Bu deneyim sonunda özgüvenleri artarken öğretmenlerinin gözünde hepsi çok sevilen öğrenciler olduklarını öğrendi. Onlara bu çalışmayı evde anne ve babalarına yapmaları yönünde tavsiye verdim. Yapanlar olmuş, velilerimiz çok mutlu olduklarını söyledi.”

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VELİLERDEN İZİN ALDIM

Sınıf içindeki etkinlikleri sosyal medya hesabında paylaşması bazı eğitimciler tarafından doğru bulunmayan Çakır, bu eleştirileri şöyle yanıtladı: “Bazen çok sert eleştiriler alıyorum. Aslında ben yaptığım bu paylaşımlarla hem diğer öğretmenlerle etkileşimde bulunmayı hem örnek alıp örnek olmayı hem de güzel hatıralar bırakmayı amaçlıyorum. Öğrencilerim ve velilerim mutlular. Sene başında her bir veliyle görüştüm ve onlardan sosyal medyada paylaşım yapabilme konusunda yazılı izin aldım. Sene sonunda çektiklerimizi bir harici diske atıp öğrencilerimle paylaşıyorum. Benim ilkokulda sadece bir fotoğrafım var ve o da babamla. Oysa öğrencilerimin bu dönemlerine ait bir çok fotoğrafı ve unutamayacakları güzel anıları olacak.”

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