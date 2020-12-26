Kutu kutu eğlence
Kimi için strateji, kimi için dikkat, kimi için de hayal gücü önemli... Ama hepsi eğlence garantili. Yılbaşı gecesi evde ailece bir oyunun etrafında toplanıp keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Tombala her zaman baş tacımız. Nisanda yaptığımız En İyi 10 Kutu Oyunu haberinde de başı Tabu, Carcassone ve Monopoly gibi klasikler çekmişti. İster tercihinizi bu klasiklerden yana kullanın isterseniz yenileri keşfedin.
O bir klasik
TOMBALA
Yeni yıl deyince akla hemen o geliyor. Ailenizle veya arkadaşlarınızla beraber eğlenceli vakit geçirmenin en kolay yolu tombaladan geçiyor. Büyük-küçük herkesin ilgisini çeken oyun bu özel gece için iyi bir başlangıç olabilir. 19 lira.
Çocuklar için uyarlaması da var
TABU
Amacı, kartın üstündeki sözcüğü altındaki beş kelimeyi kullanmadan takım arkadaşlarınıza anlatmak. Kulağa basit gibi geliyor ama değil. İki grup halinde oynayabilirsiniz. Çocuklar için uyarlanmış versiyonu da var. 153 lira.
Sıkılmak imkânsız
CARCASSONNE
Carcassonne bir şehir kurma oyunu. 2-5 kişi arası oynanabiliyor. İlerldikçe Fransa’daki ortaçağ şehri Carcassonne’un bir versiyonunun önünüzde oluştuğunu izlemek çok eğlenceli. 245 lira.
Hayal gücünüz yol gösterecek
DIXIT
Anlatıcı elindeki kartlardan yola çıkarak bir hikâye anlatıyor. Diğer oyuncular kendi kartlarını rakiplerine blöf yapmak için kullanıyor. Doğru tahminde bulunmak mücadelenin bir kısmı. Asıl başarı oyuncuları hikâyenin sizin resminizi anlattığına ikna etmek. 114 lira.
Hamlenize dikkat edin
UNO
Oyuncular ellerindeki bir kartı destenin en üstünde görünen kartla eşleştirerek teker teker tüm kartların kurtulmaya çalışıyorlar. Kartlardan ilk kurtulan oyuncu rakiplerinde kalan kartların toplam sayısı kadar puan alıyor. 15 lira.
Süreyle yarışın
SÖYLE BAKALIM
Kuralları çok basit. Ağzınızda ağızlık varken kartta yazan cümleyi yüksek sesle okuyun ve süreniz hızla ilerlerken takım arkadaşlarınızın ne söylediğinizi anlamasını sağlayın. 4-10 kişi arası oynanabiliyor. 160 lira.
En zengin sen ol
MONOPOLY
Bu emlakçılık oyununda zar atarak karelerde ilerliyor ve döngüyü tamamlıyorsunuz. Rakipler semtleri satın alıp buralara bina ve otel inşa ederek yarışıyor. Amacı diğer oyuncuları iflasa sürükleyip zengin olmak. 2-8 kişi oynayabilirsiniz. 195 lira.
Soru sormayı öğretiyor
ACABA NEYİM?
Oyuncular üzerinde ne olduğuna bakmadan seçtikleri kartı kafalarındaki banda takıyor. Karşı taraf rakibine kafasındaki kartı anlatmaya çalışıyor. Kelime bilgisi ve hayal gücünün gelişimi için faydalı. Soru sormayı öğretiyor. 145 lira.
Kelime bilgisi gerektiriyor
CODENAMES
Her takımdan birer anlatıcı, yalnızca kendi takımının anahtar kelimelerini, en hızlı şekilde rakiplerine anlatmaya çalışıyor. İki takım halinde 2-8 kişi oynanabiliyor. 65 lira.
Her yaştakilere...
KELİME ÜRETME OYUNU
Sadece çocukların değil, her yaştan insanın severek oynayabileceği bir oyun. ‘Scrabble’ın Türkçe uyarlaması. Kelime üretme oyunu, kare bir platform üzerinde 2-4 kişi oynanabiliyor. Elinizdeki yedi tane taşla sözcükler türetmeye çalışıyorsunuz. Kelime bilgisine güvenen kazanıyor. 30 lira.
Ödüllü bir oyun
CATAN
1995‘in En İyi Kutu Oyunu ödülü ve 2000’in Yüzyılın Kutu Oyunu ödülüne sahip. Amacı, rakiplerinize karşı beyliklerini geliştirerek adanın hâkimi olmaya çalışmak. Catan’ı her oyunda farklı bir harita düzeninde oynayabilirsiniz. Dolayısıyla her seferi bir öncekinden farklı oluyor. 340 lira.
Konsantrasyon gerekli
JENGA
Tahta blokların üst üste kule gibi dizilmesiyle başlıyor. Oyuncular blokları ilk önce rastgele alsalar da ilerledikçe hangi blokun oynatılması gerektiği üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çünkü amaç rastgele bir bloğu almak değil, doğru olanı almak. 135 lira.
Ünlü bir yıldıza dönüşün
GAME OF LIFE STAR
Bu oyunda çok ünlü bir film yıldızı, efsanevi bir sporcu ya da başarılı bir popstar olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey hayallerinizin kariyerini seçmek ve ünlüler dünyasına adım atmak. 365 lira.
Zamana karşı mücadele
MAKE’N BREAK
Make’n’Break’te amaç, ahşap blokları kartta yer alan şekillere göre hatasız dizmek. Tabii bunu yaparken zamana karşı mücadele ediyorsunuz. 160 lira.
Sinemaseverlere
FİLMOLOG
Film meraklıları için hazırlanmış bir parti oyunu. En az 2 takımla oynanıyor. Amaç, 20 puan yıldızını ilk toplayan takım olabilmek. Her kartta üç, iki ve bir yıldız değerine sahip üç farklı ipucu başlığı var. Anlatan oyuncu bu ipuçlarını kullanarak kendi filmini anlatmak zorunda. 66 lira.
UNESCO listesinde
MANGALA
Bir tür strateji ve zekâ oyunu. UNESCO’nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine ‘mangala-göçürme’ adıyla kaydedildi. Kökleri asırlar öncesine kadar uzanıyor. Hatta Şanlıurfa’da, Göbeklitepe’de yapılan araştırmalarda orada da bir mangalaya rastlanmış. Büyük küçük herkesin seveceği bu oyunla zihinsel becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Yapılması gereken başlangıçta doğru bir strateji kurmak. 47 lira.
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