Kutsal Hazar Eymen Kara nasıl öldü? İzmir'de yeğenini ezen hala Zerrin Kara konuştu

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İzmir'de yaşanan olayda 8 yaşındaki Eymen, halasının arabasının altında kalarak feci şekilde can vermişti. O olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin basını yansıması ardından Kutsal Hazar Eymen Kara'nın babası adliyeye koştu.



Kardeşinin kendisine olayı farklı aktardığını ifade eden baba, yaptığı açıklamada "1 Ağustos 2021'de yaşanan olay ardından konuşan baba Adem Kara, "Olayın bu şekilde olduğunu 10 gün önce öğrendim. Eymen'in arabadan düşüp, beyin kanaması geçirip, öldüğünü biliyordum. Tüm ailem durumu benden saklamış. Kamera kayıtlarını izlediklerini söylemişlerdi. Aileme güvenip Zerrin Kara'dan şikayetçi olmamıştım. Ancak sonrasında bazı konuşmalardan şüphelendim. Kamera kayıtlarını istedim ancak aile avukatımız vermek istemedi. Kendi avukatım aracılığıyla kamera kayıtlarını istedik ve olayın gerçeğini öğrendik. Kayıtların tamamını izleyemedim. Oğlumun sürüklendiği ana kadar izliyorum. Devamını izleyemiyorum. Çok kötü oluyorum" dedi.

O korkunç günü ilk kez Neler Oluyor Hayatta programında anlatan acılı hala Zerrin Kara şöyle konuştu:

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“Kaza bu, oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı” dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlatan Kara, “Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti.”

Kardeşi hakkındaki iddiaları kan dondurdu

“Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen’in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darp etti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem’in bir çocuğu oldu.”