Kutsal emanetler 6 şehirde

Haberin Devamı

VGM’den yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürlük ile Milli Saraylar Başkanlığı, ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla 20 Şubat-17 Mart arasında 6 şehirde “Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi”nin kapılarını açacak. Sergide, Kâbe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Hazreti Muhammed’in Saç-ı Şerifi ve Sakal-ı Şerif’inin yanı sıra VGM’ye bağlı müzeler, teberrükat depoları ve vakıf kayıtları arşivinden seçilen kutsal emanetler ve taşınır vakıf kültür varlıklarının yer alacağı 99 eser olacak. Sergi, 20-22 Şubat’ta Tüyap Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi, 25-27 Şubat’ta Tokat Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu, 2-3 Mart’ta Kastamonu 23 Ağustos Spor Salonu, 6-8 Mart’ta Sivas Şehit Ahmet Eyce MTAL Spor ve Sergi Salonu, 10-12 Mart’ta Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi ve 15-17 Mart’ta Kayseri Flamingo De Luxe Balo Salonu’nda ziyaretçilerle buluşacak.

Haberin Devamı

HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILACAK

Hz. Muhammed’in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri’ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 20 Şubat Cuma günü ziyarete açılacak. Hırka-i Şerif Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi İstanbul Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camisi içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi’nin açılışı, bu yıl da ramazan ayının ilk cuma günü saat 10.00’da yapılacak.

İLK SAHUR HEYECANI

İSLAM aleminin büyük bir özlemle beklediği, “on bir ayın sultanı” ramazan başlıyor. Bu akşam yatsı namazıyla birlikte ramazanın ilk teravih namazı kılınacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu gece ilk sahura kalkacak ve niyet edecek. Yarın akşam ise ilk iftar sofraları kurulacak. Türkiye’de ramazanın ilk iftarı saat 17.51’de Iğdır’da, en geç Edirne’de 18.58’de yapılacak.

3 BİN DAVULCU

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, bu yıl İstanbul’daki 961 mahallede yaklaşık 3 bin ramazan davulcusunun görev yapacağını duyurdu.