Kutlualp çifti boşanıyor

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Çiftin bu evliliğinden 3 çocuğu dünyaya geldi. Ancak Kutlualp çiftinin evliliği uzun sürmedi. Hakan Bilal Kutlualp, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak, şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle çocuklarının annesi Ümmühan Kutlualp’e ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli’ boşanma davası açtı.

YÜKSEK MİKTARDA TAZMİNAT TALEP ETTİ

Ümmühan Kutlualp de eşiyle fikri anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve bunun şiddetli geçimsizliğe dönüştüğünü iddia ederek eşi Hakan Bilal Kutlualp’e ‘şiddetli geçimsizlik nedeniyle çekişmeli’ karşı boşanma davası açtı. Mahkemeden 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini isteyen Ümmühan Kutlualp’in eşi Hakan Bilal Kutlualp’ten yüksek miktarda tazminat talep ettiği öğrenildi. Çiftin ‘çekişmeli’ boşanma davası önümüzdeki günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülecek.