‘Kütletme’ mağdurları! 200 TL'ye züccaciyede şifa aradılar ama...

Binlerce kişi şifa arayışıyla kırık çıkıkçılara başvurdu. Kimi ya sakatlanarak, ya da sinir zedelenmesi yaşayarak çıktı. Bilinçsiz tedavi, insan sağlığını da tehdit ediyor. Halk arasında çıtlatma ya da kütletme diye bilinen, bilimsel ismiyle 'kayroprakti' ya da 'manuel terapi' çok sayıda hastalığın tedavisi fakat eğer merdiven altında yapılırsa çok ciddi sorunlar ortaya çıkabilir.

Sinan Ağaç, uzun süre fıtıkla mücadele etti. Ağrıları artık katlanılamayacak seviyeye geldiğinde çaresizce çözüm arayışına girdi. Ağaç, “Oturamayacak şekilde gelmiştim tabii bu durumlarda bilirsiniz akraba tavsiyeleri eş dost tavsiyeleri ile çektirmeye gittim” dedi. Fakat şifa aradığı yer, bir hastane değildi.

Ağaç, “Sarıyer'de bir yerdeydi, bir züccaciyeci dükkanı... Pasajın içindeydi. 200 lira para aldı benden. Bir 5 dakika içinde o anın şokuyla herhalde bir ayağa kalktım, yürüdüm. Bir şeyim yok gibiydi. 'Geçti' dedim. Ondan sonra sadece yatıyordum yani” diye konuştu. Bilinçsiz kayroprakti mağduru Sinan Ağaç, hastaneye başvurdu tedaviye alındı, son anda felç kalmaktan kurtuldu.

Bir diğer mağdursa Cemil Kısa'ydı. Kısa, ''Bir tanıdık vasıtasıyla merdiven altı fıtıkçılara gittim orada herhangi bir belgesi yoktu. Hiçbir faydasını görmedim. Çok sık gördüğümüz bu tip ilanlara kişilere asla itibar etmeyin'' şeklinde konuştu.

DOKTOR UYARDI: KALICI YARALANMALARA YOL AÇIYOR

Kayroprakti alanında yanlış uygulamalar, en çok boyunda tehlike saçıyor. Bu konuya dikkat çeken doktor Murat Yılmaz, şunları söyledi:

''Özellikle yukarı doğru çekme ani hareketler, çok fazla ses çıkarmak için çok fazla bükme, aşırı bir kuvvet uygulama, yukarı çekme... Burada kalıcı felç damar yaralanmaları sorunlara yol açıyor.

''BELDE YAPILAN İŞLEMLERDE DE DİKKATLİ OLUNMALI''

Hastanın ayak ucu ve baş ucuna iki kişi geçmek suretiyle aynı anda zıt yönlere çekme bel ağrısını bir kenara bırakın omzunu çıkarır. Nasıl bir tedavi uygulanması gerekiyor? Ben doğru hareketi göstereyim. Yat, sırtın yere gelsin. Göğsünün altında iki elini birleştir. Ayaklarını düz yap. Kayroprakti işleminin uygulanacağı kişilerde kontrollerin önceden yapılması lazım. Hastanın yaşı, mevcut şikayeti, raporları, kemik yapısı bizim için dikkate değer. Bel-boyun ağrısı ve benzeri şikayetlerimiz varsa lütfen tam teşekküllü bir hastanede tıp eğitimi almış doktorlarımızın yürüttüğü fizik tedavi hizmetlerine başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.''

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