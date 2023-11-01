Kutlamalarda başaktördük

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “100 yıl bitti, ikinci yüzyılın başındayız. İkinci yüzyılın ilk günlerinde beraber olmak, topluma olumlu sıcak mesajlar vermek de en çok CHP’ye yakışır. Toplumun her kesimiyle güzel bir 100. yıl kutlaması yaptık. Belediye başkanlarıma talimat vermiştim, 10 milyonu aşkın yurttaşımızın katılımıyla 750’yi bulan konserler gerçekleştirdik. Bir hareketlilik var, başaktörü CHP’dir. 10 milyon vatandaşa ulaştık, heyecanını paylaştık. Yıl sonuna kadar da etkinliklerimiz devam edecek. Anıtkabir’e yürüdük ve bütün insanlarımız oradaydı. 1 milyon 182 bin kişi Anıtkabir’i ziyaret etti. Artık öyle bir noktadayız ki hiçbir güç Cumhuriyet’i ve demokrasiyi engelleyemez. Ne olursa olsun.

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MUKAYESE EDİLEMEZ

100 yıllık bir Cumhuriyet’i son 20-22 yıla sığdırmak ne kadar doğrudur? 100 yıllık mücadeleyi nasıl görmezsiniz? Devleti yöneten kişi, kendi dönemini anlattı. Bereket öyle yapmış. Çünkü, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarıyla bu dönem arasında büyük farklar var. Onlarla bunlar arasında siyahla beyaz arasındaki fark kadar fark vardır.

CAN ATALAY’IN YANINDAYIZ

Can Atalay vekil seçiliyor, hâlâ içeride. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce emsal kararları olmasına karşın, talimatla karar aldılar. Bu kişi bizim milletvekilimiz değil ama nerede bir hukuksuzluk, haksızlık varsa CHP’liler kapı gibi onların yanındadır. Kendi vekiline sahip çıkmakta acze düşmüş bir parlamento, Meclis Başkanı düşünün. Sen başkansın ya, ne yargısı kardeşim. İnsan Hakları Komisyonu üyesinin ne işi var hapishanede Allah aşkına. Biz bunların kafasındaki gibi baskıcı, otoriter bir Cumhuriyet değil insan haklarına saygılı, insanı merkeze alan bir Cumhuriyet istiyoruz. AYM bireysel başvuru hakkıyla, Cumhuriyet’in ‘kimsesizlerin kimsesi’ olması yolunda çok önemli görevler icra etmektedir ama karar alınıyor uygulanmıyor, suç işleniyor. Bunu da kendilerine göre demokrasi sayıyorlar. Halkın iradesini yok sayan bir rejime demokrasi denmez. Erdoğan inanç konusunda da samimi değil.

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YİNE DE HAKKINIZI SAVUNACAĞIM

İnanç konusunda samimi olan insan bu kadar yoksulluk yaratmaz. Tefecilere hizmet edenler, bana inanç dersi veremezler. Niye şehit yakınları ve gazilerin sırtlarından tasarruf yapıyorlar? Şehit yakınlarına ve gazilere sesleniyorum. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı sonuna kadar savunur, gelip yeterince destek vermezsiniz. Ama ben yine de sizin hakkınızı savunacağım. Biz haklı mücadeleden hiçbir zaman korkmadık ve çekinmedik. Alnımız açık bizim. İster linç girişimi olsun, ister terör örgütünün saldırısı olsun.”

MUHALEFET MİSİN MİTİNG YAPIYORSUN

“Başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde, her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen iktidarsın, muhalefet değilsin. Ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülüyor göreceksin. Ortadoğu’ya barış ve huzur nasıl geliyor göreceksin. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Gazze’ye yardım için belediyelerimiz hazır.”

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KRİTİK KURULTAY ÖNCESİ CHP’DE NEFESLER TUTULDU

3-4 Kasım’da gerçekleşecek kurultayda cumartesi günü genel başkan, pazar günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri yapılacak. CHP tüzüğüne göre yerel seçimlerde yarışacak başkan adaylarını belirleme yetkisinin bile Parti Meclisi’nde olması, seçim ve ittifak hesaplarında dikkatleri, genel başkanlık kadar PM listesine de yöneltti.

CHP’de şu ana kadar genel başkanlık için Özel’in dışında eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni, eski PM üyesi ve akademisyen Örsan K. Öymen ile yazar Ünal Karahasan adaylıklarını ilan etti. Kurultay öncesinde Kılıçdardoğlu’nu destekleyen “genel merkezciler”den 800-850, Özel’i destekleyen “değişimciler”den ise 720-740 civarı delege desteğiyle önde oldukları açıklamaları geldi.

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İSTANBUL’DAN ÖZEL’E 185 İMZA

Öte yandan kritik kurultayın delege hesaplarını değiştirebilecek sürpriz bir gelişme yaşandı. İl Başkanlığı’nı değişimcilerin kazandığı İstanbul’un seçilmiş 196 delegesinin 185’i, Kılıçdaroğlu’na karşı yarışacak Grup Başkanı Özgür Özel’e destek imzası verdi. Delegelerin imzalarını dün akşam İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara’da Özel’e teslim etti. Özgür Özelimzaların kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek “Delegemiz sokağın sesine kulak veriyor, sokak da değişim, iktidar istiyor” dedi.