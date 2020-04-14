Kutay İsminin Anlamı Nedir? Kutay Ne Demek?

Kutay kökeni Türkçeden gelen ve erkek çocukları için kullanılan isimlerden biridir. İlk Türk devletlerine kadar uzanan isimler arasında yer alıyor. Türkçedeki anlamı ise ‘kutlu, uğurlu ay’ şeklinde bilinmektedir.

Kutay Ne Demek?

Kutay Türkçede yer alan ve kökeni de Türkçeden gelen en güzel isimlerden biridir. Farklı anlamlar üzerinden bu güzel ismi ifade etmek mümkün.

- Uğurlu ay, kutlu,

- İpek, ipekli kumaş,

- Borneo adasının doğu bölgesinde bulunan bir sultanlık,

Böylesi değişik ve özel anlamları ile beraber hem kız hem de erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Tek başına kullanılan bir isim olmasının yanı sıra, minik yavrunuz adına farklı isimlerle de Kutay adını bir araya getirerek kullanabilirsiniz.

Kutay ismi kökeni çok eski Türk devletlerine kadar uzanan özel bir addır. Bazı hükümdarların ve sultanların da bu ismi kullandığı biliniyor. Bu yüzden kız ve erkek çocukları için Türkçedeki en etkili isimler arasında bulunmaktadır. Kutay isminin Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğini merak ediyorsanız, bu ismin Kur'an'da yer almadığını söylemek mümkün.