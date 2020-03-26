Kütahya'ya giriş ve çıkışlarda koronavirüs tedbiri için ateş ölçümü

Kütahya Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Şehrin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde bulunan denetleme noktalarında, polis ekiplerinin yanı sıra Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekipleri görevlendirildi. Polis ekiplerince durdurulan sürücülere ehliyet, ruhsat ve kimlik kontrolü yapıldıktan sonra iller arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruldu. UMKE görevlileri de cihazla ateşleri ölçülen sürücülere koronavirüs ile ilgili bilgiler vererek, 'sosyal mesafe' uyarısında bulundu. Ayrıca sürücü ve yolculara bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kütahya Valiliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı sağlık kontrolü uygulamasının her gün giriş ve çıkışların yoğun olduğu saatlerde yapılacağı bildirildi.