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Tuna Ä°ÅžLEYEN/TAVÅžANLI(Kütahya),(DHA)-
Haber GiriÅŸ: 10.08.2021 - 16:36 | Son GÃ¼ncelleme:

Kütahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilçesinde yangÄ±n! Ormana sÄ±çramadan söndürüldü

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Kütahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilçesinde yangÄ±n! Ormana sÄ±çramadan söndürüldü

KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde tek katlÄ± evde Ã§Ä±kan yangÄ±n, ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

TavÅŸanlÄ± ilÃ§esi Derbent kÃ¶yÃ¼nde Mehmet Ã–.'ye ait tek katlÄ± evde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin mÃ¼dahalesi ile yangÄ±n, ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda ev kullanÄ±lamaz hale geldi.

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