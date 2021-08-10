Kütahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilçesinde yangÄ±n! Ormana sÄ±çramadan söndürüldü
KÃ¼tahya'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde tek katlÄ± evde Ã§Ä±kan yangÄ±n, ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
TavÅŸanlÄ± ilÃ§esi Derbent kÃ¶yÃ¼nde Mehmet Ã–.'ye ait tek katlÄ± evde henÃ¼z belirlenemeyen nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin mÃ¼dahalesi ile yangÄ±n, ormanlÄ±k alana sÄ±Ã§ramadan sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda ev kullanÄ±lamaz hale geldi.
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