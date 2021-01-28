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Gündem
Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 28.01.2021 - 16:02 | Son Güncelleme:

Kütahya'nın Simav ilçesinde 1 köy karantinaya alındı

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 1 köy karantinaya alındı
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Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı 158 nüfuslu Hacı Hüseyin Efendi köyü, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine karantinaya alındı.

Simav ilçesine 25 kilometre mesafedeki Hacı Hüseyin Efendi köyünde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında toplandı. 

Toplantıda köyün 1 hafta süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Köye giriş-çıkışlar kontrol altına alınırken, karantina kurallarına uymayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi. Vatandaşların ihtiyaçlarının ise ilgili kuruluşlar tarafından karşılanacağı belirtildi.

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