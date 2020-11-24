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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 21:00 | Son Güncelleme:

Kütahya'nın Emet ilçesinde 82 cadde ve sokağa 14 günlük karantina

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Kütahya'nın Emet ilçesinde 82 cadde ve sokağa 14 günlük karantina
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KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde koronavirüs vaka sayısında artış nedeniyle 4 mahalledeki 82 sokak ve cadde, 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Polis ve zabıta ekipleri, karantinaya alınan mahalle ve caddelere bilgilendirme yazıları astı.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, yaklaşık 12 bin nüfuslu Emet ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 58 cadde ve sokak, Hamam Mahallesi'nde 14 cadde ve sokak, Cumhuriyet Mahallesi'nde 4 cadde ve bu caddeler üzerine bulunan evler ile Esentepe Mahallesi'nde 1'inci ve 4'üncü etap TOKİ konutları ve 6 caddede 14 gün süreyle karantina kararı aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Emet Belediyesi zabıta ekipleri, karantinaya alına cadde ve sokaklar ile bölgelerde güvenlik tedbirleri alırken, kamu ve özel sektör çalışanları işlerine gidebilecik. Tarım ve hayvancılık ile uğraşanlar ve esnaf faailiyetlerine devam edecek.

Kütahyanın Emet ilçesinde 82 cadde ve sokağa 14 günlük karantina

Cumhuriyet Mahallesi'nde ekipler ile birlikte çalışmalara katılan Muhtar Mustafa Gencan, karantinaya alınanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları ve muhtarlık tarafından karşılanacağını söyledi. Gencan, "Halkımızın kurallara uyarak sağlık ve güvenlik güçlerimize destek vermelerini bekliyoruz. İnşallah hep birlikte bu süreci atlatacağız" dedi. Karantina kararından 4 mahalledeki yaklaşık 5 bin kişinin etkileneceği belirtildi.

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