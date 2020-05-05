Kütahya'nın Çakırlar köyünde 29 ev karantinaya alındı

Simav merkeze 35 kilometre uzaklıkta bulunan, 600 kişinin yaşadığı Çakırlar köyünde, 2 kişinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine koronavirüs tedbirleri kapsamında, yerleşimdeki 29 evin karantinaya alındığı belirtildi. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 135 hanelik Çakırlar köyünün, 8 Nisan'da koronavirüs vakasına rastlanılması üzerine karantinaya alındığını, 27 Nisan'da ise uygulamanın sona erdirildiğini söyledi. Kaymakam Halim, köyün ikinci kez, Simav Hıfzıssıhha Kurulu'nun 4 Mayıs'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası karantinaya alındığını, testi pozitif çıkan kişilerle teması tespit edilen 29 hanede uygulamanın başlatıldığını kaydetti.



Ev karantinasına ve diğer emirlere uymayanlar hakkında 'İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ile 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Çakırlar köyünde sağlık ekipleri tarafından başlatılan tarama çalışmalarına devam ediliyor.