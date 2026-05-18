Rasim Ozan Kütahyalı: Bu operasyon çok doğru karar

Rasim Ozan Kütahyalı Adana Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği 244 sayfalık ifadesinde, ‘etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ister misiniz?’ sorusuna ‘Hayır, çünkü ben örgüt üyesi değilim. Ancak bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde ben bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.

MEDYADAN ÇOK KAZANDIM

Kütahyalı emniyetteki sorgusunda özetle şunları söyledi:



“(Mal varlığı ve kullandığı banka hesaplarına ilişkin) 2009’dan itibaren medyadan çok iyi kazançlar elde ettim. Hep yüksek maaşlar aldım ve bu durum medya tarafından bilinir. Ayrıca medya sektöründe bilinen biriyim. Kendime ait 2009 model Jaguar marka aracım var. 81 model klasik model aracım var. 2013 model WV marka Caravella marka aracım var. 2023 model Chery marka aracım var. Bir adet 1998 model Range Rover, bir adet 2003 model Range Rover marka aracım var. Üsküdar Çengelköy’de yüzde 50’si tarafıma ait bahçe dublex, Sarıyer’de apartman dairesi, İzmir’de bir apartman dairesi var. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank hesaplarını uzun zaman önce açtım, rutin bankacılık işlemlerinde kullanırım.

35 MİLYON 201 BİN TL: (MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde toplam 192 işlemde 35.201.344,75 TL para girişi... Bu paralar yasadışı bahis/kumar kapsamında mı) (Nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savunarak) Bu tutar, benim kredi kartlarımı döndürmek için yapmış olduğum işlemlere aittir. Birçok kez işlem yaptığım için meblağ aşırı yüksek gözükmektedir.

46 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ: (Batuhan Özyetgin ile toplam 46.537.383,39 TL işlem hacmi) Batuhan Özyetgin’i arkadaşımın oğlu sebebi ile tanırım. 2022-24 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Özyetkin’in ise şirketi olduğundan bana ‘gel teminatın yarısını koy bu işten beraber kazanalım’ dedi. Ben de kendisine çok güvendiğim için paramı gönderdim. Aydın, daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin’in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan’a para gönderiyordum. Batuhan ile para transferinin tek sebebi budur.”