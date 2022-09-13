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Kütahya'dan çaldılar, Isparta'da satarken yakalandılar

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#Hırsızlık#Kütahya#Elbise
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:57

Kütahya'da bir tuhafiyeden çaldıkları yaklaşık 150 bin lira değerindeki elbiseleri Isparta’daki semt pazarında satarken yakalanan karı-koca gözaltına alındı. Çiftin elbiseleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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TOKİ Akkent Mahallesi Ak Sokak’ta tuhafiye dükkanı sahibi K.V. (31), önceki sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark ederek, polise haber verdi. İş yerindeki incelemede 150 bin lira değerinde elbise çalındığı tespit edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 90 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek hırsızlık şüphelilerinin Sebahattin A. (40) ve eşi Zeynep A. (45) olduğunu belirledi.

Kütahyadan çaldılar, Ispartada satarken yakalandılar

Yapılan araştırmaların ardından şüpheli çiftin Isparta’nın Yalvaç ilçesine gittiği tespit edildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda karı-koca, giysileri Yalvaç’taki semt pazarında satarken suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınarak Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, çalıntı malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

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Kütahyadan çaldılar, Ispartada satarken yakalandılar



Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Hırsızlık#Kütahya#Elbise

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