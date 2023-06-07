Kütahya'daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı

Haberin Devamı

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ”Kütahya’da idaremizce inşa edilerek işletmeye açılan başta, Kayaboğazı Barajı hizmet hisselerine göre sanayi suyu, endüstri suyu ve Tavşanlı Sulamasının su ihtiyacını karşılamaktadır. Haziran ayı başı itibarıyla Kayaboğazı Barajının doluluk oranı yüzde 100 seviyesinde, Beşkarış Sulamasının su kaynağı olan Beşkarış Barajında doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde, Kureyşler Sulamasının su kaynağı Kureyşler Barajında doluluk oranı yüzde 14 seviyesinde, Çavdarhisar Sulamasının su kaynağı Çavdarhisar Barajında doluluk oranı yüzde 20,5 su seviyesinde olduğu görülmüştür. Yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir” denildi.

Haberin Devamı

GÖLETLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 25-90 ARASINDA

Açıklamada, ”Bölgemiz sorumluluk alanı içerisinde yer alan Kütahya’daki göletlerin 2 Haziran 2023 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 25-90 arasında değişmektedir. Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları 'İşletme ve Bakım Talimatı' doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular Valilikler, Kaymakamlıklar, İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Belediye Başkanlıklarına, Ziraat Odalarına, Muhtarlıklara bildirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kütahya'nın Demirciören Göleti ve Enne Barajı'ndan yararlanan Arif İnce, Mehmet Avcı ve Musa Aslankıran, "Şükürler olsun, baraj ve göletlerimiz doldu. İnşallah mahsullerimizde bereketli olur" dediler.