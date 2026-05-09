Kütahya’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 16:38

Kütahya’da 2 otomobil ve 1 cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir kara yolu fuar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; E.T., kullandığı 43 ET 449 plakalı otomobille, M.K. yönetimindeki 43 AEZ 941 plakalı cipe çarptı. Cip, takla atıp aynı yönde ilerleyen Ö.N. idaresindeki 43 ACA 769 plakalı otomobile çarparak ters döndü.

Kazada sürücü M.K. ile cipteki 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

