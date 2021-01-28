Kütahya’da yolda kalan TIR’ı trafik polisleri kurtardı

Kütahya’da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereye kadar düştü, gece yarısından itibaren etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamaların yaşandığı yollarda Karayolları ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreyi bulurken, soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü.



Kütahya’nın Eskişehir, Afyonkarahisar ve Tavşanlı kara yollarında yağış nedeniyle büyük araçların geçişine izin verilmedi.



Kütahya- Afyonkarahisar Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yolu kapattı. Trafik ekipleri, yolda kalan TIR’ı araçlarından getirdikleri zinciri takarak, kurtardı.



Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından temizlenen yol, yeniden TIR’ların geçişine açıldı.