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Kütahya'da yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi

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#Kütahya#Yolcu Otobüsü#Piton Yılanı
Kütahyada yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 12:48

Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde, karton kutu içerisinde piton ele geçirdi. Yılan Eskişehir'deki hayvanat bahçesine teslim edilirken, gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5’inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle 23 Mart'ta kentteki polis kontrol noktasında, İstanbul- Antalya seferini yapan şehirlerarası otobüsü durdurdu.

Aramalarda, kime ait olduğu belirlenemeyen karton kutu içerisinde piton cinsi yılan bulundu. Yılan, bölge müdürlüğüne bağlı Kütahya DKMP ekibi tarafından teslim alındı.

Kütahyada yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi

Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen yılan, daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesine teslim edildi. Yılanı gönderen ve alıcının tespiti için çalışma başlatıldı.

Kütahyada yolcu otobüsünde, karton kutuda piton ele geçirildi

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#Kütahya#Yolcu Otobüsü#Piton Yılanı

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