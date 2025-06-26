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Kütahya'da yerli üretim TOGG taksi oldu! 'Gurur duyuyorum'

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#Kütahya#Yerli Üretim#TOGG
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 12:42

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde taksicilik yapan şahıs, yerli üretim TOGG marka aracıyla konforlu ve modern bir hizmet sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

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Tavşanlı'da bir taksi durağına bağlı olarak çalışan Celalettin Sarı, TOGG marka taksisiyle ilçe sakinlerinin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 25 yıldır ilçede taksicilik yapan Sarı, "Benim için öncelik müşteri memnuniyeti" ifadelerini kullandı.

Kütahyada yerli üretim TOGG taksi oldu Gurur duyuyorum

Müşterilerinin beklentilerini karşılamak ve onlara en iyi hizmeti sunmak adına TOGG'u tercih ettiğini belirten Sarı, aracının konforu, güvenliği ve teknolojik özellikleriyle müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.
Kütahyada yerli üretim TOGG taksi oldu Gurur duyuyorum

Taksici Celalettin Sarı, yerli ve milli bir araç olan TOGG ile hizmet vermekten gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

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#Kütahya#Yerli Üretim#TOGG

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