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Kütahya’da ‘Yaşayan Miras’ Şöleni

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#Laleli Camisi#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#Filografi
Kütahya’da ‘Yaşayan Miras’ Şöleni
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Kütahya Valiliği ve Biz Ebru Derneği işbirliğinde düzenlenen Kütahya Yaşayan Miras Şöleni yapıldı.

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Laleli Camisi önünden başlayan kortej yürüyüşüne Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi katıldı. Halk oyunları ekipleri, mehteran takımı ve vatandaşların da katıldığı kortej yürüyüşüne çini desenleriyle kaplı TOGG araçları da eşlik etti. Renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü Zafer Meydanı’nda son buldu. Program, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ardından da halk oyunları gösterisi ve açılış konuşmalarıyla devam etti.  Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, “Kütahya, Şeyhi, Âşık Paşa, Evliya Çelebi, Ahmet Yakupoğlu demektir. Kütahya dünden bugüne uzanan insan hazinesiyle, değerleriyle, sanatıyla, çini başta olmak üzere kadim bir medeniyet merkezidir. Kütahya’yı keşfetmek demek, bir maziye yolculuk yapmak ve istikbale selam vermektir” dedi. Kütahya Milletvekili Adil Biçer de Kütahya’nın tarih boyunca kültürüyle, sanatıyla ve değerleriyle Anadolu’nun kadim şehirlerinden biri olduğuna işaret ederek, “Uzun yıllar Germiyanoğulları Beyliği’ne başkentlik yapmış, sonrasında da Osmanlı İmparatorluğu döneminde yine o seçkin yerini her zaman almıştır” ifadelerini kullandı.

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Kütahya’da ‘Yaşayan Miras’ Şöleni

ÇİNİCİLER BULUŞTU: 100 SANATÇI BİR PANO

Protokol üyeleri daha sonra Zafer Meydanı’nda yer alan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârların stantlarını ziyaret etti. Ardından Kütahya Eski Çini Müzesi’nde yer alan Mehmet Gürsoy’un Çini, Menel Hüzmeli’nin Mozaik, Ayşen Avcı Çavdar’ın Ebru ile Mustafa Baştan ve 9 Filografi sanatçısının (İslami Desenler) Filografi sergilerini ziyaret ederek, sanatçılardan eserler hakkında bilgi aldılar. Protokol heyeti, sonrasında Kütahya Çiniciler Çarşısı’nda “Anadolu’nun Çinicileri Buluşuyor” sloganıyla kurulan ve Türkiye’nin her bölgesinden gelen 50 çini ustasının yer aldığı  alanı ziyaret etti. Burada ayrıca Kütahya Çiniciler Odası koordinasyonunda “100 sanatçı bir pano” ismiyle kurulan, çini ustaları ile vatandaşları bir araya getiren çini boyama etkinliğini ziyaret ettiler.

 

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#Laleli Camisi#KÜLTÜR Ve Turizm Bakanlığı#Filografi

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