MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKütahya’da yaralı porsuk, tedavi edildi
GeriGündem Kütahya’da yaralı porsuk, tedavi edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya), (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Kütahya’da yaralı porsuk, tedavi edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kütahya’da yaralı porsuk, tedavi edildi
Abone Olgoogle-news

KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve yaralı bulunan porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde tedaviye alındı.

Domaniç- Tavşanlı yolu Karaköy yolunda yaralı bulunan, meles cinsi porsuk, orman işletme görevlileri tarafından Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yaralı porsuk için Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı porsuk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Hayvan Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı porsuğun tedavisi sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle